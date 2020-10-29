曾與帝寶名媛李珍妮交往的「衣架大王」陳友亮，被訴對女網友強吻、襲胸、舔耳，遭依強制猥褻罪起訴，台北地方法院將他判刑1年，台灣高等法院考量他與被害人達成和解賠償其損失，對方也表達不予追究，因此維持1年徒刑外，給予宣告緩刑3年。可上訴。

檢方起訴指控，去年5月17日上午9點多，陳男開車載送女網友返回其住處，在停等紅燈之際，他基於強制猥褻之犯意，強行以手撫摸她的胸部及大腿，在車輛抵達她住處附近，停放於停車格時，陳又接續撫摸她的大腿、胸部，並親吻她的嘴唇。

被害女子受到驚嚇轉頭閃避，陳友亮仍以其舌頭舔她的左、右耳，檢方偵結後將他起訴。

北院將陳男判刑1年，高院審理時陳男坦承犯行，法官佐以被害人與他LINE對話記錄截圖、警方鑑定書及路口監視器畫面截圖等，認定他犯行明確。

高院考量陳男一時失慮，而為本案犯行，固有不當，但他已坦承犯行，知所錯誤，且已與被害人達成和解，賠償其損失，她也表達其不予追究、同意給予緩刑之意思，陳男經此教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，因此雖然維持北院的1年徒刑，但宣告緩刑3年。

(中時 )