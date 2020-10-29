Larry, hop out them feelings my g....it’s a fake quote — Kevin Durant (@KDTrey5) October 28, 2020

向來喜歡跟球迷在網路上相互嗆聲的籃網明星前鋒杜蘭特，這下子碰上假新聞了嗎？面對外界引用他在播客上嗆聲，自己可以連兩年總冠軍賽擊敗「小皇帝」詹姆斯，那麼他到底算什麼的言論，讓杜蘭特不禁跳出來親自澄清，「這是假的引用！」

最近突然在網路上傳出一段杜蘭特在播客上的說詞，「人們試圖貶低我的總冠軍戒指，但老實講我感覺它們是我們年代最具價值的戒指，人們總在爭吵詹姆斯是否史上最強，但假如我連兩年總冠軍賽都可以擊敗他，那麼我到底算什麼？」

結果這段杜蘭特的說法，引發前NFL球員拉瑞葛蘭特轉發批評，「不，他不算什麼，他只是待在聯盟最好球隊的最好球員，才有辦法擊敗詹姆斯，拿下兩枚冠軍戒，但這話題可以停了，他是很棒的球員，卻從未被列在史上最強話題中。」

眼見這個話題越炒越凶，杜蘭特只好親上火線澄清，「你知道我真的說出那些話嗎？拉瑞，跳出那些感情吧，我的老哥，這是一條假的引用！你知道這些蠢貨怎麼做這些事的，任何事都可以用來搞出風波。」擺明強調自己根本沒說過那些話。

(中時 )