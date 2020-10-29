NCC日前舉辦中天新聞台換照案聽證會，中華戰略學會研究員張競在「三策智庫網」撰文評論，指這場史無前例的聽證審查程序在影像直播下，顯現出一場為替綠營遮醜，卻醜態畢露的荒謬劇。

張競說，擔任鑑定人的學者不但態度強硬立場鮮明，更在議程中接受遞送紙條後臉色大變，整個論述立即變調，顯然本身不過是檯面演出人物。這種情境表現，更直接受到獨派學者喜樂島聯盟主席施正鋒嚴辭斥責，若法律這把刀造成寒蟬效應，引學者作為幫兇時，已達法西斯前奏。

他說，因NCC在審查會結束時並未立即裁決，而中天新聞台執照12月11日到期，未來如何發展，充滿變數。但從鑑定人與當事人交鋒過程來看，顯然政府打手並未討到任何便宜，各項表現也無可能增加台灣民眾支持主管機關所持立場，或認同事前繪聲繪影、釋放流言蜚語胡亂抹紅的栽贓手法。

張競說，其實中天電視新聞台換照案，整個事情發展過程早有預兆，綠營不斷透過各種管道放話，主管機關安排聽證審查時，更祭出「國家安全」為審查理由，其實早就預設立場已有結論，聽證不過是要為本身惡行遮醜，運用學者擔任打手，化解社會大眾認為掌權者整肅媒體管控言論自由的疑慮。

他說，觀察整個審查過程雙方攻防過程，主管機關所具能耐，真是連屠戮岳飛之秦檜都不如；底牌若是「莫須有」，何必演出荒謬劇？如今回想中天新聞台收到多張裁定處罰文書，豈不就像秦檜當年發出道道金牌嗎？

張競說，NCC刻意安排審查會，整個演出卻荒腔走板；反而變成鑑定人學養高低受到當事人質疑，學者針對問題無法作答招架不住，只好出緩兵之計，聲稱將另提書面資料說明，狼狽敗陣完全招認於世，將來恐成為學界笑柄。就此可知，NCC本想利用聽證會來鞏固社會支持，但只能找到此種彆腳貨色上陣，實在顯現在台灣大眾傳播學界有點本事的學者都不願自甘墮落，擔任鬥爭媒體馬前卒，才只能靠此等水準學者硬撐場面。

張競指出，思考此案在聽證會後未來發展態勢，將取決於台灣社會輿情反應、 NCC如何自圓其說及美國總統大選結果三項因素。

他說，首先談到台灣社會輿情反應，目前整個台灣社會對此案已有逐漸覺醒跡象，從當初中天新聞台孤立無援，到數家媒體開始聲援，再到民調數字逐漸顯現社會關切，甚至對此表達負面態度與充滿疑慮。整體說來，台灣輿情對中天電視新聞台有利，但民意支持究竟對最後決策有多少影響，充滿變數。

張競指出，講起來真是可恥，台灣自詡為民主社會體制，當前執政者卻以與民意對幹為樂。以開放含瘦肉精美國肉品為例，不但是超級「髮夾彎」，自打當年要求「瘦肉精零檢出」的嘴巴，更完全未符政府決策應有程序，擺出「朕說了就算數」下個聖旨嘴臉，結果群臣俯首附和稱是，綠營民代與御用學者低頭默不作聲，真是對民主政治必須由民意導向的最大反諷。

他說，所以愈是當民意支持中天新聞台換照時，綠營執政高層愈有可能刻意關台，以顯現其仍能掌控權力，此與趙高藉由指鹿為馬，展現政治影響力異曲同工。當然在此之前，必然要發動各種網路1450喉舌造勢，綠色媒體也會配合演出，刻意形塑民意假象，為其硬幹遮醜乃意料中事。

張競說，其次就要看NCC如何自圓其說，因聽證會演出效果實在讓人搖頭，從綠媒對此案發展報導強度來看，確實是有點慌了手腳，硬拗胡扯都有點困難。因此未來若還要蠻幹到底，必然要大費周章找到願意賣身的學者，出面用些大眾傳播理論抹粉化妝。台灣學界某些學者早就道德淪喪，聲名榮譽操守原則抽象價值，難以抵擋住叮噹作響的銀子與官位價碼，因此這因素應當不是難題。

他說，最後就須談到美國大選結果，也有可能影響中天新聞台未來命運。綠色執政多次拿媒體開刀，關閉媒體引發訴訟歷歷在目，對比當年藍營長期掌權時，動輒運用新聞局與警總箝制言論，實在差別不大。美國是否曾對此表達關切，並運用影響力制止某些作為，說實在，過去幾十年來幾乎從未間斷過。

張競指出，這次美國總統大選結果，勢必會影響華盛頓全球整體戰略走向，綠營須顧慮若針對媒體硬幹，在美國政界是否會引起負面觀感？未來美國執政者對其支持度是否因此改變？這是須考量的因素。

他說，其實如何處理中天新聞台換照案，「府院」都未對此表態，傳言對此案綠營高層間也存在矛盾，目前當家者未來數年如何穩住政局？打算更上層樓的政治人物，如何獲得華盛頓認同與肯定？都在進行政治算計。因此會各顯神通，在美國大選後儘速摸清未來華府政局發展與政策走向，再定奪能否處決中天新聞台。

張競強調，必須感嘆的是，台灣在全球各個不同華人社會政治發展中，雖然具有指標性地位，美國副總統彭斯對北京擂起戰鼓時，還拿台灣當典範用來說三道四。但從台北執政者對媒體進行思想審查，同時還要等待美國大選結果，透過察言觀色才能決定如何處置此案，從不思考對岸14億中國人會從此案獲得何種觀感來看，台灣豈有本事去當民主標桿與櫥窗？

(中時 )