據住展雜誌統計，今年截至10月25日為止，北台灣危老建案推案量高達約447.6億元，遠遠超乎預期。尤其又以台北市危老推案量最大，高達約384億元，占北台灣危老案量約八成六。由於危老開發時程獎勵落日前，建商加緊腳步搶著送照，落日後內政部又祭出基地規模容積獎勵，接著又給予小基地危老容積獎勵，以致於危老推案量遠超乎預期，全年突破5百億元宛如探囊取物，在可見的未來，危老推案量若彎道超車贏過都更案，似乎不會讓人太意外。

住展雜誌研發長何世昌表示，目前危老建案大多規劃首購型小宅，原因與「市場需求導向」、「基地條件受限」有關。因近年相對低總價的小宅成交最熱絡，業者規劃的產生自然會跟著市場的需求走，才能創造最大利潤、加快銷售速度。其次，部份危老案基地面積過小，或者臨路寬太窄，建築需退縮或有建築削線等限制，室內格局可能不太漂亮，所以規劃小宅的銷售阻力較小。

住展雜誌統計資料顯示，若以建案數來看，則今年前十月危老建案共推出38個，比去年全年的11個暴增約245％。若比較推案量，則今年危老累計案量已達約447.55億元，較去年全年大幅成長約370％。在可售戶數部份，今年危老釋出市場銷售的戶數為1,699戶，也比去年全年大增約346％。

不管哪一項數據，都比去年全年激增二倍到三倍多，在在顯示今年危老推案非常熱絡。預期今年危老推案量將能突破5百億元，是去年推案量的四倍之多，同時締造了歷史新高。

何世昌指出，《危老重建條例》自從2017公告實施以來，至今不過只約四年時間，但因容積獎勵給得大方且條件寬鬆、以及免經都審程序等優勢，使危老重建成為炙手可熱的開發途徑之一，甚至有的改建案甘脆棄都更轉作危老，使危老案在全台遍地開花。

(時報資訊)