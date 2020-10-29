受惠於居家防疫帶動的網購需求，Ebay上季營收獲利均超出華爾街預期，惟其活躍買家增長不如市場預期，上季營收也未達內部目標，周三盤後股價開高走低，目前下挫逾4%。

Ebay公布第三季營收年增25.5%，為26.1億美元，優於市場預期的24.8億美元，但落後公司先前預估的介於26.4億～27.1億美元。

淨利為6.21億美元，較去年同期暴增近2倍。經調整後，每股盈餘為85美分，超出市場預期的77美分。

截至第三季末，Ebay的活躍買家數目增加5%，為1.83億個，惟不如市場預期。

Ebay預期第四季營收介於26.4億～27.1億美元，優於市場預期的25.4億美元。

此外，該公司將全年營收展望上修至介於100.4億美元～101.1億美元，這項預測不包括分類廣告業務，因為Ebay在今年7月同意以92億美元，將該業務賣給挪威Adevinta公司。

(時報資訊)