張姓男子搭車在雪山隧道中感到不適，友人在車道停車讓張男下車透氣，國道九隊警察認為張男等人壅塞陸路，依公共危險罪嫌移送台北地檢署，不過，檢方調查後認定張等人的行為可以依道路違規行政處罰，不構成《刑法》的處罰要件，將張男不訴處分。

20歲出頭的張姓男子是今年8月7日下午2時許，搭乘友人的車子從宜蘭往台北行駛，當車輛進入雪隧後，張男向開車的友人表示胸悶不適，友人於是把車緩緩停在車道，張男下車後彎腰手扶隧道牆壁，其他車輛見狀切換其他車道行駛。

國道警察九隊認為，張男搭乘的車輛沒有依規定駛入避車彎停靠，停在車道中違反刑法185條「壅塞陸路…致生往來之危險…」，將身體不適的張男移送北檢。

檢察官調閱國道監控畫面，發現張男等人停車時間，國道5號的交通流量不高，且張男確有扶牆彎腰的動作，顯示確有身體不適，雖未停在避車彎造成車道車流堵塞，但與一般交通違規造成壅塞無異，可依交通法規行政處罰，不構成刑法處罰要件，因此不起訴處分。

(中時 )