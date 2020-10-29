韓國施打流感疫苗現死亡案例，國人憂心韓國案例在台出現，致接種流感疫苗的意願降低，有家長抱怨，未滿一歲的幼兒在施打後哭鬧3天，出現輕微發燒，導致打完第一劑疫苗後，不敢再施打第2劑。對此，北市衛生局表示，應打完第2劑才有較好的免疫系統，而3歲以下的孩童施打2劑須同廠牌。

陳媽媽指出，自己有兩個孩子，一個僅11月大，另一位則是4歲，兩位皆都已施打流感疫苗，但11月大的幼兒在施打完後，連續三天都在哭鬧，也有輕微的發燒，而其他媽媽的孩子還有連續發燒三天， 認為政府應告訴民眾疫苗，接種完會出現什麼症狀，應說明清楚。

「我們該怎麼辦」陳媽媽質疑，疫苗打在孩子身上，但媽媽更緊張，打完了賽諾菲，出現不良狀況，第二劑還敢再打嗎？政府應該要告訴家長，什麼情況之下，是屬於正常的反應以及後續副作用，希望政府可以告訴我們疫苗是安全的。

據統計，實施接種疫苗到10月27日為止，滿六個月到國小入學前，幼兒園148,532應接種，施打數字為36,521人，比例是25％；國小應接種人數122,855人，到現在接種數為36,673，比例是29.9％。

對此，北市衛生局疾管科長余燦華表示，目前國內有3種疫苗「賽諾菲、國光、東洋」，賽諾菲是提供6個月到3歲年齡層，其他2種3歲以上都可以施打，日前中央召開會議，有預防接種受害救濟的審議，初步了解死亡個案，觀察與討論起來之後認為都與疫苗無關，國內對於此問題也有監製系統，所以接種依舊持續進行。

針對施打第二劑是否可以選擇其他品牌，余燦華強調，3歲以上品牌可以相互混合使用，但3歲以下（不包含3歲）兩劑皆需同一廠牌。余認為，疫苗是防疫流感最有效的方法，呼籲家長還是要接踵，以及施打第二劑，打完第二劑其實是加強補強系統，讓免疫力更好，打完兩劑，保護力就可以達到七成。

(中時 )