新北市中和區公所向社會局申請設立「銀髮俱樂部」，於28日上午10時舉辦銀髮俱樂部揭牌儀式及長者共餐運動。（中和區公所提供）

新北市中和區原住民人口已達3046人，中和區原住民族發展協進會為加強都會區原住民擴大社會參與，並有效提升原住民生活品質，向社會局申請設立「銀髮俱樂部」，於28日上午10時舉辦銀髮俱樂部揭牌儀式及長者共餐運動，讓長者歡聚一堂並享用共餐的樂趣，營造「樂活」、「健康」、「服務」之氛圍，以落實在地老化、活躍老化之目標。

新北市議員忠仁．達祿斯及賴俊達區長特來關心並贊助加菜金鼓勵，區長賴俊達表示，目前原住民族發展協進會成為中和區第49處設立的銀髮俱樂部，也是首處原住民設立之銀髮俱樂部，希望藉由社區參與及共餐運動讓銀髮族長者走出家門，建立起自己的人際網絡及互助機制，彼此之間形成一種照顧體系，所以自上任後致力營造「幸福中和 健康樂活」環境。

此次邀約50多位長者聚在一起快樂分享，並設計一些歡樂歌唱、健康促進活動，參加的長者都覺得很有趣，也吃得很開心，志工也可在服務過程中了解長者需求，中和區原住民族發展協進會理事長蔡秋梅認為推動老人共餐非常有意義，以後會經常舉辦，讓長者可以逗陣呷飯、作夥開講，也希望藉由共餐讓長者多走出家門，彼此關懷，越吃越快樂、越健康。

(中時 )