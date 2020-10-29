台鐵局近日不斷傳出故障、斷軌事件，台鐵產業工會今日舉行記者會，直指台鐵人力斷層嚴重，年資不到10年已超過一半，做3年的員工就得帶新人，然而有些狀況5年遇不到一次，出現技術斷層，試問行政院未來有無留才措施？否則在師徒制的狀態下，永遠都是新進員工教育更新進員工，教育訓練將無法傳承。

台鐵員工年資分佈概況。（台鐵產工提供）

台鐵員工年資分佈概況。（台鐵產工提供）

台鐵近日爆發519成功斷軌、昨天永康斷軌、288次普悠瑪故障改區間車代打、125次及127次PP自強號車廂冷氣故障、600型區間車內外顯示器故障等多起事件。

員工薪資。（台鐵產工提供）

運安會對台鐵提出的改善建議。（台鐵產工提供）

台鐵產工秘書長魏豫綾說，這代表台鐵在物料管理方面，讓民眾不信任；人力方面，工務處近3年新收近500名新進人員，在鐵道維修專業的培訓卻要3年才夠完整，且多數皆為月薪26K的營運人員，根據資料顯示，2019年統計員工比例呈M型化，服務資歷10到20年的中階人力極少，僅占14％，未滿10年佔比超過55％；台鐵是出名的師徒制，若一半員工不到10年資歷，沒有完整歷練，將演變成新進員工再帶更新的員工。

台鐵產工訴求有二，第一、事故懲處調查結果尚未出爐前，不應懲處，因據聞，成功斷軌事件是因料件問題，台鐵局不應直接談懲處，因先檢視背後原因，物料系統是否應檢討；第二、台鐵人力有非常嚴重的斷層問題，在留住人才及後續訓練，機制應全盤考量，高層不應只看表面經營績效或成本問題，就讓一線無法受足夠訓練及人才流失。

(中時 )