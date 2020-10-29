周震南先前發文致歉。（圖／翻攝自R1SE-周震南微博）

20歲大陸男星周震南是男團R1SE隊長，去年他參加《創造營2019》以第一名成績出道，他家境優渥，住豪宅更頂著富二代頭銜，最近網上卻傳出周震南父親周勇欠債上億，周震南則發文承認沒好好關心家人，今(29日)有媒體拍到周震南低調現身機場，身穿黑色上衣，穿尖頭黑色皮鞋，穿搭不失時尚。

周震南過去總被粉絲稱呼貴公子、少爺，父親周勇投資房地產事業，近日卻傳出早在在2016年就上失信人員名單，欠債上億賴著不還，被虧是「老賴」，此事爆發後，周震南的高富帥人設也全毀，還有人稱他是「男版曲婉婷」。

對此，26日周震南發文承認家中出現困境，「我不懂商業的事情，從小被保護的很好，驟然面對現實，我的內心很煎熬，我愧疚自己對家人的關心不夠，沒有提早發現存在的問題，也愧疚令所有陪伴我、愛我的人受到傷害，更愧疚給大家帶來了這麼大的困擾。」

周震南也說，他會努力陪伴父親挺過難關，「幫父母撐起一片天，也許這個過程會很久，但我不會逃避，希望大家能夠給我時間」，今《新浪娛樂》報導，周震南出現在北京機場，聽著無線耳機，腳上穿著尖頭款皮鞋，網友留言：「還錢了嗎？老賴之子。」、「現在的網路怎麼了，人的三觀怎麼了？父母的事為什麼要牽扯到他！」、「其實把錢還上就行」、「不戴金錶了？」。

(中時新聞網)