少子化年代，高雄竟年輕夫婦生育7名男孩！27歲何姓少婦與26歲何姓丈夫本身出自大家庭，家中各有5個兄弟姊妹，婚後頭兩胎為單胎、第3胎為雙胞胎，未料第4胎竟迸出三胞胎，本周一順利生產。何婦說「這是上帝給的禮物」，丈夫則笑說未來要組成樂團，也要更努力賺奶粉錢。醫師則說，這種自然懷有雙胞胎再接著懷三胞胎，又都是男生的機率在文獻上沒見過，或許是全台首例。

何婦是布農族混血客家人，陳姓丈夫為排灣族，陳笑稱兩人的組合是諧音「撲克牌」。何婦說，本來沒預期生過這麼多孩子，夫家家族有多胞胎基因，自己也蠻驚喜的，第一時間得知又懷三胞胎，蠻快就接受的，「這是上帝給我們的勇氣」，倒是先生希望懷有一個女生，有點小失落。

陳夫說，都生這麼多男生了，總要有個女的，「不過這一切都是上帝給的，我很相信神給我們這一切」，至於還要再接再厲嗎？他笑稱「先喘氣一下」，但坦言經濟壓力變重，只希望孩子不要挑就好，也會兼顧家庭跟工作，讓孩子在充滿家庭溫暖中成長。

何婦說，最辛苦的是，是要挺著孕肚，一邊照顧4個孩子，所幸後來有媽媽幫忙照料，才減輕負擔，這三胞胎出生時體重平均2200公克左右，目前還會認錯，分不清「順序」，也還沒有取名字。老大則童言童語說，不喜歡有這麼多弟弟。

負責接生的柏仁醫院婦產科主治醫師孫德基表示，據統計生雙胞胎機率為1％，近年因為試管嬰兒，提升到3％，而生三胞胎機率為萬分之一，但像這次個案，生完雙胞胎再接著生三胞胎，文獻上目前沒有見過，沒有精準的機率，若硬要算的話，大概是十萬分之一。

孫德基提到，最擔心生三胞胎早產，平均生產是8個月左右，就怕擔心器官發育不成熟，但媽媽很堅強，撐到36周才剖腹產，很幸運媽媽沒有產後大出血、妊娠毒血症，孩子也都很健康。

高雄27歲何姓少婦生完雙胞胎後，又生下3胞胎，總共育有7名男孩。（柯宗緯攝）

(中時 )