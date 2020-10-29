苗栗市公所感謝苗栗警察分局長期對地區治安的維護及貢獻，29日捐贈119件防寒外套，提供警方執勤時使用，守護自身安全為民服務。苗栗警分局感謝公所熱心並將全力以赴，為鄉親維護安全生活環境。

苗栗市公所編列50萬元預算，購買119件防寒外套，贈予苗栗警分局，苗栗市長邱鎮軍感佩苗栗警察分局警察同仁，每天站在第一線打擊犯罪、維持交通秩序及為民服務，24小時全年無休的付出。他表示，寒冬將近，警察同仁從一大早執勤到深夜，特別編列50萬元預算添購防寒外套，讓員警在嚴寒冬日，能有多一絲的溫暖，防寒外套不僅提供警方執行勤務充足配備，守護自身安全，並表達對警察執行公務的欽佩與謝意。

苗栗警察分局長楊贊鈞29日代表受贈，感謝苗栗市公所熱心致贈分局防寒大衣，楊贊鈞表示，防寒大衣讓同仁在寒風中執勤更添溫暖，實在是「揪甘心」，同時也期勉同仁把治安、交通及為民服務工作做好，全力維護治安穩定、交通順暢及加強服務民眾工作，不要辜負全體市民的期待，給予鄉親一個安全的生活環境。

(中時 )