軒郁國際（6703）繼前9月營收9.31億元，交出年增已36.83％，並直逼2019年全年9.87億佳績後，為搶攻雙11商機，正積極推出多種聯合促銷及加碼優惠組合，搶攻紅包行情。

軒郁表示，10月百貨周年慶帶動買氣助攻下，旗下微臻保養專家「LUDEYA」露蒂雅，連續五年由凍齡女神賈靜雯代言，全系列保養品以「微臻科技」為技術核心，透過一億七千萬支微臻滲透技術，使精華成分直達肌底，肌膚維持緊實的完美狀態。10月在品牌官網舉辦周年慶營收表現亮眼，品牌首周營收衝破500萬元，品牌本月營收較上一個月成長50％以上。

展望第四季，在百貨週年慶、雙11和聖誕節等旺旺季效應中，軒郁旗下愛女人購物網（iQueen）全館除主推年度精選優惠組合以外，總經理楊尚軒表示，將借力旗下6大品牌會員整合，推出多種聯合促銷及加碼優惠組合，預期能推升第四季營收創下單季新高，帶領年末整體營運動能持續躍進，為業績挹注強勁動能。

(工商 )