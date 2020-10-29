強固型電腦品牌廠神基科技Getac（3005），宣布率先將pureLiFi的LiFi（光照上網）技術導入強固型行動運算市場，並攜手戰略夥伴客戶、將創新LiFi連線技術與強固型電腦設備整合，為各專業領域客戶開創更多具優勢的創新應用及使用案例。

不同於傳統的WiFi、4G LTE或5G等利用無線電頻傳送資料技術，利用光線傳輸的LiFi創新技術具有多種優勢，如可提供比無線電波網路高1.000倍的資料密度，帶來更高的可靠度和無干擾的優異連線品質，且具有明顯更低的延遲性，同時亦因光線更易被控制在單一物理空間中，可更強化定位、追蹤及使用者身分驗證等功能，也更不容易受到駭客攻擊或被劫持，進而提升隱私及資訊安全。

透過神基的技術整合，各行業使用者不需再仰賴插在裝置側面的USB轉換器，即可獲得安全整合LiFi技術的全強固型解決方案。近期神基推出的UX10全強固型平板電腦並將成為首款具有整合LiFi功能的Getac裝置。

整合LiFi連線能力的Getac強固型裝置，亦可配合不同需求、為各專業領域中帶來強大的全新應用。包括在國防領域上，經由高安全性的全強固型通訊解決方案，及低佈線要求，可在現場快速部署；而在公共安全領域方面，借助高品質、低延遲的LiFi連線能力，能在緊急情況時得以超快速進行現場資料收集與傳輸。

應用於汽車產業上，不論在工廠或車間現場，都能夠快速、不中斷地資料下載，完成汽車韌體的升級；另在製造業及能源產業領域，LiFi可將舊基礎設施轉為IoT物聯網設備，避免採用無線電波設備恐有干擾安全關鍵操作的情況，協助業者加速數位轉型。

神基董事長黃明漢表示，神基眾多的合作客戶在各自專業領域都有非常具體的技術要求和挑戰，此次神基將LiFi新技術與旗下強固型裝置相整合，展現了神基致力打造出領先業界的解決方案，及為客戶解決挑戰的決心，讓客戶即使在最不利的作業環境中依然表現突出。

(工商 )