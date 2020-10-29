空軍F-5E戰機在台東外海墜海，執行訓練的飛行員、上尉朱冠甍殉職，朱是彰化市人，鄰居聽聞噩耗，不敢相信，傷心到痛哭起來，說從小看冠甍到大，他是孝順的孩子，崇拜爸爸當空軍，壯志凌霄，真得圓夢當空軍了，不知道命運為什麼要這麼弄人！

朱冠甍放假會都回從東部回彰化市老家，親切和鄰居互動，維持好情誼，今天噩耗傳來，社區大樓樓下開餐廳的老闆娘回憶往事，說到痛哭了起來，哭到趴倒，把冠甍當自己的孩子般，特別的心疼。

老闆娘說，和朱家鄰居20多年來，冠甍的爸爸在漢翔工作，冠甍也小立志當飛官，冠甍的媽媽也是很好的人，照顧流浪狗，對人親切、熱心，冠甍小時候常因爸媽忙碌，來她的餐廳吃飯，非常有禮貌，感覺這孩子很獨立，有很和善。

鄰居們說，儘管朱冠甍跟妻女長時間住在台東，但還是很念情，休假就會回來老家探望父母，看看鄰居，今天上午看到電視播放，都有一種心很痛的感覺，這樣的好人，還這樣的年輕，他的家庭和一切都是那麼好，知道朱爸爸接到電話趕往事故現場，白髮人送黑髮人，真得讓人悲傷，希望他挺過來，大家都懷念冠甍。

(中時 )