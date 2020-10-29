美國珠寶品牌蒂芬尼（Tiffany）同意降價4.25億美元（約台幣123億元）賣給全球精品業龍頭法國 LVMH，雙方已經談妥併購價格，LVMH將以每股131.5美元收購Tiffany股票，LVMH將砸158億美元（約台幣4582億元）完成收購案，最快明年1月生效。

金融時報報導，LVMH將以每股131.5美元價格收購Tiffany，較原訂每股135美元便宜3.5美元，交易案價值為158億美元，Tiffany將支付股東每股0.58美元股息。

消息人士透露，Tiffany董事會28日同意LVMH要求併購價格調降的收購條件，不過最後仍需股東同意。這樁受矚目的奢侈品牌收購案最快明年1月完成。

LVMH在2019年11月宣布以162億美元買下 Tiffany，創下該公司併購最高金額，但後來爆發新冠疫情，精品市場急劇惡化，LVMH試圖撤回該筆交易，卻遭Tiffany提出訴訟，要求強制執行該收購協議，並指稱LVMH故意拖延交易進行。而LVMH也不甘示弱，提出反訴訟，指控Tiffany在疫情危機期間管理不當。

LVMH撤回收購案的理由，是指法國政府以美國祭出報復性關稅為由、要求該併購案延後，但外界認為， 真正卡關的原因是LVMH覺得併購價格太高。

所幸Tiffany同億降價4.25億美元，最後雙方達成交易協議，之前提出的訴訟也可望落幕。

(中時新聞網)