◎F-5E失事墜海 飛行員傷重殉職

隸屬空軍第七聯隊的上尉飛行員朱冠甍，今上午駕駛編號Z741的F-5E單座戰機從台東志航基地起飛2分鐘後墜毀，經打撈急救後仍宣告不治。空軍參謀長黃志偉表示，該飛官是在起飛後發現右後發動機失效，隨即在機場北面一浬彈射跳傘，經空軍救護隊到場吊掛上機後，飛行員已無意識。

◎陳吉仲批不懂經貿 柯文哲諷懂政治

台北市長柯文哲指明年全世界萊豬都可進口台灣，農委會主委陳吉仲29日表示僅允許13國肉進口，其中只有美國可進口萊豬，批評柯文哲不懂經貿，柯回嗆，「我不懂經貿，可是我懂醫學。」議員徐巧芯問陳吉仲懂什麼？柯直言：「政治」。

◎校園營養午餐用萊豬 侯友宜下重話

新北市訂定自治條例規範萊豬零檢出，市議員劉美方今在議會質疑若因此得罪中央，恐影響新北市爭取的前瞻預算，質問市長侯友宜選「健康」還是選「前瞻」？侯友宜毫不猶豫答，這很簡單，健康永遠擺第一；侯也下重話，營養午餐被查出來用萊豬，新北一定比台中罰更重，且永不續約，讓業者準備關門。

◎8局完投卻吞敗 陳偉殷：把工作做好

效力日職羅德隊的台灣左投陳偉殷，昨天繳出完投8局僅失2分，相隔9年再繳出完投投球內容，但隊友火力沒給予支援，讓他吞下來到羅德後第2敗，但他仍發文勉勵自己，「沒關係，把自己工作做好就夠了！」

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)