蔡政府8月28日無預警開放萊豬、牛進口，引發食安爭議。國民黨主席、立委江啟臣表示，蔡總統的開放理由很簡單，就是「時機對台有利」，但她卻沒說「健康對台無利」，衛福部長陳時中並非「小英男孩」，先前都不知道要開放，現在卻要扛下責任為長官辯護，應請蘇揆開食安會報，若蘇揆無視衛福部的請求，蘇揆就該負責任。

江啟臣表示，2012年國民黨執政時期，決定開放30月齡以下含萊劑美牛進口，此舉是國安高層的決定，也犧牲了兩個國安會秘書長。此次蔡總統開放萊豬萊牛，說「時機對台有利」，根本不是從衛生的角度來考量，講難聽點，就是沒有在考慮這些事。

2012年7月5日，萊劑開始有了Codex標準，7月25日立院審查的時候，當時國際標準已經出來，民進黨主張牛豬分離入法、要求瘦肉精0檢出、開放前開聽證會，且要在考量孕婦兒童老人等特殊敏感族群、評估國人膳食習慣風險後訂定比Codex更嚴格的標準，這才是民進檔的標準，如今的民進黨卻沒做到。

江啟臣感嘆，人家高層拍板決定，「小英男孩」陳吉仲都比陳時中早知道要開放，陳時中事先不知，今天卻要來辯護真的很為難。陳時中回應「但是我們還是負責要訂安全標準」。江啟臣則說，「你就是被捉出來背黑鍋」，衛福部現在為了疫情已經很忙碌，此次萊豬的事件，衛福部也被民眾說已經不是衛福部，衛福部應站在民眾的健康把關，訂出嚴格的標準民眾才能安心。

對於1年半以來都沒召開食安會報，陳時中表示，有狀況就會和政院報告，食安辦也有在和政院溝通。江啟臣則說，食安辦若有一直溝通，那為何教育部說學生不吃 、國防部說軍人不吃？自己的人都這樣，中央又憑什麼叫地方配合中央修正殘留標準規範？

江啟臣表示，希望陳時中站在衛福部捍衛民眾健康的立場來做這件事，如今最重要的是叫蘇貞昌召開食安會報，如果衛福部沒請院長開，那衛福部和行政院都要負責任，如果衛福部有告訴政院，政院卻不理，那院長蘇貞昌就要負起責任。

(中時 )