大陸新生代女星李沁，在2018年以宮廷劇《如懿傳》的後宮第一美人「寒香見」爆紅，而現實生活中的李沁，也是高顏值的氣質美女一枚，不過李沁近日出席新戲記者會時，她卻慘被酸又矮又胖，難道美女李沁發福了嗎？但真相其實是李沁身上寬褲的視覺效果。

工作室曬出李沁美照，以「知道了 這條褲子再也不穿了」回應造型NG一事。（圖／取材自李沁工作室微博）

上個月剛過30歲生日的李沁，在昨（28日）下午出席新戲《親愛的你》記者會，李沁和男星張一山搭檔演男女主角，兩個都是顏值擔當，新戲備受期待，只見李沁身穿削肩長袖上衣搭配牛仔寬褲，讓她輕鬆又不失俏麗。

但李沁的穿搭卻被指又矮又胖，還讓她看起來很矮，女神穿搭大NG，在網上引發一陣討論，對此，李沁工作室昨晚在曬出李沁美照，並發文：「知道了 這條褲子再也不穿了」，工作室還不忘喊話，呼籲支持李沁的新戲。

李沁被酸又矮又胖，應是視覺效果。（圖／取材自想見你APP官博微博）

不過李沁的穿搭真的有那麼不堪嗎？翻開她出席記者會的照片，多數仍是李沁絕美的身影，看起來不至於又矮又胖，而網上流傳李沁的「矮胖」照，應是角度加上視覺效果，李沁依舊是美女一枚。

(中時新聞網)