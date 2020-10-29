隔夜美股一片慘綠，也讓日股一開盤就大跌約250點，雖有低接買盤介入，但大盤午前幾乎在23200點與23300點間震盪整理。日經225指數早盤收23261.98點，下跌156.53點，跌幅0.67%。東證一部指數早盤暫收1604.76點，下跌7.79點，跌幅0.48%。

根據報載，大日本住友製藥(Sumitomo Dainippon)自創的抗癌疫苗在研發進程上，傳出有突破性發展好消息，其股價午前一枝獨秀飆漲逾8%，在一片綠油油股價中表現相當搶眼。

索尼(Sony)最新財報指出，受惠於Play Station等旗下遊戲機產品供不應求，2020財年中上半年營利，年增率為7.1%。索尼也順勢上調財測估增3%達8.5兆日元，淨利估可成長37%達8000億日元。即將上市新遊戲機PS5，索尼則希望能打破過去PS4上市一年，曾創下760萬台銷售紀錄。索尼早盤延續前一日上漲趨勢，午前收漲5.35%。

與民生相關百貨業族群，如高島屋(Takashimaya)與J.Front Retailing，則與大盤同步走跌，早盤分別下挫約3.7%以及3.5%不等。同樣也受疫情所影響，五十鈴汽車(Isuzu Motors)與川崎摩托車(Kawasaki)攜手下跌，五十鈴跌3.4%，川崎挫2.5%。

(時報資訊)