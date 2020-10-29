神基(3005)今日宣佈將pureLiFi的LiFi光照上網技術與強固型電腦設備首度整合，各專業領域的客戶很快就能在單一裝置上享有全強固可靠性及創新LiFi連線能力的優勢，開創更多強大的全新應用及使用案例。

過去，希望利用LiFi技術優勢的使用者必須仰賴插在裝置側面的USB轉換器。這種方法非常脆弱，即使是最輕微的碰撞或掉落都可能使工作受到影響，無法在國防、公共安全、汽車、能源和製造等行業的工作環境中使用。透過Getac的技術整合，行業使用者即可購得在機殼內安全整合LiFi技術的全強固型解決方案，更適合他們每天遭遇的嚴峻環境。近期推出的UX10全強固型平板電腦將成為首款具有整合LiFi功能的Getac裝置。

傳統技術例如WiFi、LTE、4G、5G利用無線電頻傳送資料，而LiFi（光照上網）技術利用光線傳輸。這樣的創新具有許多優勢：

提高隱私及資訊安全：相較於無線電波，光線更容易控制並侷限在一個物理空間中，因此，能為網路定位、資產追蹤和使用者身份驗證提供更強化的控制力，也更不容易受到駭客攻擊或被劫持。

優異的連線品質：LiFi 提供的資料密度是採用無線電波網路的一千倍，帶來更高的可靠度和無干擾的通訊。LiFi 也不會干擾無線電波訊號，這意味著兩個網路可以在同一物理空間中同時運作。

超低延遲：相較於以無線電波為主的技術，以光為主的資料傳輸具有明顯更低的延遲，故能從根本上實現創新、自動化以及高階應用，包括擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）。

神基董事長黃明漢表示，我們與眾多的行業客戶合作，多數客戶都有非常具體的技術要求和挑戰。此次將LiFi此等強大的新技術與神基受肯定的強固型裝置相整合，顯現Getac致力創造出業界領先的解決方案，為客戶解決這些挑戰的決心，即使在最不利的作業環境中依然表現突出。

(時報資訊)