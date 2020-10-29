穩懋(3105)前3季業績表現亮眼，累計前3季稅後盈餘達51.93億元，超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元；穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)，穩懋法說會後，多家外資出具最新報告，亞系、日系、美系及港系外資正面看待穩懋，多給予穩懋「買進」評等，歐系外資及另一家美系外資則給予「中立」及「減碼」評等。

穩懋第3季合併營收為65.66億元，季增9%，年成長3%，營業淨利為21.46億元，季增6%，年成長7%，單季營業淨利率為32.7%，稅後盈餘為19.67億元，季增19%，年增20%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.68元，創下單季歷史新高；累計前3季合併營收為186.85億元，年成長29%，營業毛利為81.69億元，年成長60%，合併毛利率為43.7%，年增8.4個百分點，營業淨利為61.18億元，年成長89%，營業淨利率為32.7%，年增10.4個百分點，稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元。

蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，讓穩懋第4季營收可望優於第3季，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

穩懋法說會後，外資紛紛出具最新報告，多正面看待穩懋營運，其中亞系認為，穩懋第4季營收預估優於預期，顯示失去華為所造成的影響是可以控制的，而蘋果(5G和VCSEL應用增加)，證明WinSemi擁有多樣化的客戶和技術領先地位，長期成長前景看好，重申「買入」評等，目標價為415元；美系外資正面看待穩懋營運，上調穩懋2020年/2021年/2022年每股盈餘預估6%/1%/1%，以反應穩懋因5G PA含量增加而實現更高的收入成長，較佳的產品組合提高更好的利潤率，維持「買進」及目標價385元不變；日系外資及港系外資則分別給予穩懋「優於大盤表現」及「買進」評等，目標價分別為380元及439元；至於歐系外資及另一家美系外資則相對保守，分別給予穩懋「中立」及「減碼」評等，目標價分別為315元及275元。

(時報資訊)