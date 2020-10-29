空軍第七聯隊一架F-5E單座戰機，今（29）日清晨於台東外海墜落，上尉飛行員朱冠甍緊急向塔台回報後跳傘逃生，但因風勢強大海象不佳，遭傘繩纏住而大量吃水，送醫搶救後仍在9點27分時宣告不治。回顧過去，F-5系列戰機曾發生2次失事意外，造成3人死亡。

隸屬台東志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機，清晨由朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生落海。朱員獲救時已無意識，緊急送往台東馬偕醫院搶救，仍宣告不治。目前F-5機型部隊將全面停飛，待執行特檢。

這並非F-5系列戰機第一次失事，2003年10月12日，編號5502號RF-5E的虎眼式偵察機，從台中清泉崗機場起飛，疑因發動機故障墜落在新竹外海，僚機目視該機發動機冒煙、起火，上尉飛官李慶熙跳傘逃生，於當日12時05分被海軍子儀號巡防艦救起，僅受輕傷。

2011年9月13日，編號5506號RF-5E從花蓮機場起飛，與編號5401號F-5F進行夜間訓練，因飛行員喪失地形狀況警覺，於蘇花公路114.6公里處撞山墜毀，導致飛行員上尉蕭文民、F-5F飛行員少校王鴻祥、中校常建國殉職。

1973年中華民國政府與美國政府簽訂協議，合作生產F-5E戰機，這項計畫定名為「虎安（Peace Tiger）」，一直持續進行到1980年代中期，共生產F-5E單座機242架，F-5F雙座機66架，佔全球生產量約1/4，是全球最大的使用國。

(中時新聞網)