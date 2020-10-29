時隔1個月，中共外交部新聞司又上任一位副司長。外交部官網「組織機構」日前顯示，胡鍵已出任外交部新聞司副司長。他是資深媒體人，曾在南方日報工作多年。3個多月來，新聞司已連續有三位副司長履新。

胡鍵出生於1978年8月，廣東省惠來縣人，大學畢業於暨南大學新聞與傳播學院，曾任南方日報時政新聞中心記者，南方日報社社委，南方新聞網總編輯、總裁，南方＋用戶端總裁，南方報業傳媒集團管委會副主任、副總編輯等職。

2007年，胡鍵榮獲第九屆廣東青年五四獎章，當時的獲獎事蹟介紹：他曾獲廣東新聞獎二等獎2次，廣東人大新聞獎一等獎、特別獎2次，廣東教育新聞獎一等獎1次，全國先進性教育新聞報導優秀作品獎2次；先後被評為南方報業集團優秀共產黨員、南方日報優秀員工、南方日報最佳員工、省直機關「崗位排頭兵」。

據稱，他是活躍在南方日報上的「高質高產記者」，平均每年見報的新聞稿件660多篇，品質和數量均名列前茅；其名字常與重大時政新聞同時出現，是南方日報首選的「第一梯隊」特派記者，被稱作「拼命三郎」。胡鍵的新聞代表作包括深度報導《歷史再次選擇教育》《闊步衝刺教育強省》，特刊《盛世中華 青春飛揚》《世紀學聯 青春潮湧》等。

3個多月以來，外交部新聞司已經連續有三位副司長履新，此前兩位是：

7月17日的外交部例行記者會上，外交部第32任發言人、新聞司副司長汪文斌正式與中外媒體見面；9月下旬，蔣小燕出任外交部新聞司副司長。

目前，外交部新聞司共有「一正五副」6位司領導，司長為華春瑩，副司長為汪文斌、於敦海、趙立堅、胡鍵、蔣小燕。

外交部新聞司的主要職責為：承擔發佈中國重要外交活動資訊、闡述中國對外政策工作；承擔國家重要外事活動新聞工作；指導駐外外交機構新聞工作；承擔在華外國常駐新聞機構和外國記者事務；組織開展公共外交；收集分析重要資訊等。

(中時 )