大同集團旗下負責家電銷售業務的大同綜合訊電不受大同經營權易主影響，今（29）日宣布，30日起，展開為期三天的大同未來進行室特展，展出創新、健康及節能三大主軸的大同智能冰箱、洗衣機、電鍋、空調及電視等家電產品。

據指出，大同原本要為11月成立102周年、11月底大同電鍋上市60周年提前暖身，規劃舉辦大同未來進行式特展一系列活動。大同評估家電產品從發想到完成開發至少半年時間，目前不會因大同家電產品開發不會因經營權易主而做調整，仍以節能、創新及科技為主軸。

大同綜合訊電今日宣布，30日至11月2日在華山文化創意產業園區，舉行大同未來進行式特展，以創新、健康、節能為三大發展方向，展出內建恆溫及舒肥料理功能的智慧電鍋、雙色玻璃鏡面冰箱、使用R32冷媒的空調、獲Google認證，採用安卓9.0作業系統且內建平台的智慧電視、節能電熱水瓶等新產品。

大同綜合訊電董事長彭文傑表示，政府發放振興券，幫助6～8月業績比去年同期成長，疫情讓消費者回歸家庭，待在家裡時間變長，俾助電視、疫情及廚房家電銷售，冰箱、洗衣機銷售也增長，尤其冰櫃銷售業績更是倍數成長，造就大同綜合訊電前三季整體業績比去年同期成長近一成，今年僅2、9月虧損，其他各月分都有獲利，前三季轉虧為盈，今年營運目標業績年成長至少一成，全年要獲利。

彭文傑指出，大同今年具聲控功能的智慧家電計有空調、電扇、空氣清淨機、除濕機、電鍋、電視及新風機等七項產品，明年將新增智能咖啡機，以及七項產品擴增聯網機型，因應節能及潔能趨勢，大同今年多款空調採用R32環保冷媒，明年除專案及標案外，所有空調都將採用R32環保冷媒。

彭文傑指出，台灣家電市場每年成長5％以內，大同綜合訊電明年目標是增幅超過整體市場年增幅。成長動能來自大同3C多品牌家電館及持續導入智能家電新產品。今年先後在北中南各設1家大同3C多品牌家電館，明年增加4～6家大同3C多品牌家電館，每季至少新增1家，除將現有面積夠大及經營績效不錯的門市進行整改外，也會將部分門市移地點重新裝潢為大同3C多品牌家電館。

(工商 )