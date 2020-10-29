養眼養起來

追星除了追演技、看顏值之外，當然也要追一下青春肉體，最近就有不少網友熱烈討論著有顏值又一身肌肉線條的新生代小鮮肉，無論是一臉奶萌還是憂鬱小生，衣服撕開裡面全是養眼體魄啊！

今天的《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網友心目中最鮮的20-29歲台灣肌肉小鮮肉是哪些人。

第30名：張又瑋

模特兒出身的張又瑋身高180，濃眉大眼五官又精緻，拍戲之餘是個標準的健身控，在他的社群平台上經常可以看到他分享健身日常，最令人讚嘆的就是他那像是雕刻出來一般的冰塊腹肌，也讓他在年初的新作品《2020因為愛你》中被封為「肌肉擔當」。

第27名：卞慶華

演出BL劇《HIStory-圈套》走紅的卞慶華，他在劇中和陳廷軒從客廳激戰到廚房，還有露肌的大尺度床戲，私底下卞慶華非常愛運動，無論是騎腳踏車或者是重量訓練，不久前還發行《初心》電子寫真集，大方放送半裸上身展現好身材。

第20名：施柏宇

有著韓式大單眼皮的施柏宇被封「台版朴敘俊」，因為演出《想見你》、《越界》而走紅，長相清秀的他自帶暖男氣，看起來無害又親和，最大的反差大概就是藏在衣服下的一身健壯肌肉，身高185的高挑身材，顏值、體態與演技通通有，難怪成為近期台灣新生代中的熱搜男演員。

第15名：陳昊森

陳昊森出道以來幾乎是檔檔都能看見他的好身材，無論是之前在網路劇《美男魚澡堂》裡滿滿滿的入浴鏡頭，還是近期在電影《刻在你心底的名字》裡的結實身段，奶萌的臉蛋加上憂鬱小生的氣息，讓他男女通吃，成為大家心目中的極品鮮肉。

第12名：宋偉恩

外型又韓又高大的宋偉恩，從《料理高校生》出道時就十分吸睛，接著在第二部作品《飛魚高校生》就大方展露好身材，雖然是為了角色，但還是被觀眾牢牢記住，平時不間斷重訓的宋偉恩，就算包緊緊也藏不住好體格，還因為暖到爆的性格被粉絲們稱為「暖男哈士奇」。

第9名：林子閎

子閎在演出偶像劇 《三明治女孩的逆襲》時獻上自己的「脫戲」處女秀，粉絲才驚訝發現，原來平常包緊緊的子閎扒光之後如此有料，厚實胸膛有目共睹，一米八的挺拔身型簡直就是魅力爆棚。

第7名：連晨翔

身高182公分的晨翔本身就是健身控，忙碌工作之餘也不忘把握時間到健身房訓一波，他曾經透露自己最喜歡練胸，搭配飲食控制練出完美線條，從小體型偏乾瘦的他也因為肌肉量的提升，在體態上非常大的改變。

第6名：許光漢

許光漢在《想見你》裡的一場淋浴係展現完美線條的肌肉曲線，讓許多粉絲看得是心花怒放。(陳俊吉攝)

當紅炸子雞許光漢是屬於那種穿衣顯瘦、脫衣有肉的類型，他在《想見你》裡的一場淋浴係展現完美線條的肌肉曲線，讓許多粉絲看得是心花怒放，接著他又在廣告拍攝中完美呈現手臂肌肉線條，搭配他的帥氣回眸，讓許太太們大飽眼福。

第4名：吳念軒

近年有許多亮眼表現的吳念軒，早在電影《紅衣小女孩2》中飾演「虎爺」的時候就展露過好身材，還為了慶祝票房「裸謝」影迷，看起來斯斯文文吳念軒身材相當有料，大方撕衣秀肌肉的畫面相當震撼啊！

第1名：孫安佐

海歸的孫安佐一身飽滿肌肉眾所皆知，帶著一身在美國監獄練成的肌肉回台後，他也沒有停止重訓的練習，也時常拍攝影片分享自己的健身心得，更帶著媽媽狄鶯上健身房一起運動，甚至踏足電影拍攝《馗降：粽邪2》，日前他參加健美比賽也成為話題。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月29日至2020年10月27日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『20代肌肉男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)