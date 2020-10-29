南韓首富「三星集團會長」(Samsung）李健熙於10月25日病逝，享壽78歲。但即使已離世，他的家人依然還是媒體注意的焦點。其中被媒體封為「三星小公主」的16歲孫女李妍賢（이원주），近日低調現身靈堂，清新的氣質意外電到一票網友。

2004年出生、多才多藝的李妍賢，從小就擁有甜美臉蛋與精緻五官，是爸爸李在鎔及爺爺李健熙十分疼愛的掌上明珠，經常可以看到李在鎔帶著兩個孩子一同現身棒球場看球賽的溫馨畫面，但2009年父母離異後她便與哥哥及爸爸共同生活，後來李在鎔因涉及朴槿惠的政治醜聞而遭到逮捕，並以行賄及挪用公款等罪名被起訴，讓在海外求學的她只能暫時待在國外來躲避媒體的追逐。

在 Instagram 查看這則貼文 Real Rich, Humble with Brain（@asianrichkids）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 16 日 下午 9:37 張貼

不過，隨著新冠肺炎疫情持續擴大加上會長李健熙的離世，李妍賢也跟著父親低調現身爺爺的靈堂，意外被媒體捕捉到身影。如今已亭亭玉立的她雖一身黑衣並戴著口罩但始終遮不住她圓潤大眼及清新的氣質，不少網友看到後紛紛大讚「超像徐睿知」、「果然是小公主散發出的氣質都不一樣」、「長大後更漂亮了」。

16歲「三星小公主」李妍賢美貌激似徐睿知 比基尼辣照洩超狂身材（圖／cocstorage.com）

而她的IG美照也被網友一一挖出，除了與外國友人四處玩耍的照片外，還曬出性感的比基尼辣照展現凹凸有致的好身材，在網路上轉發引起熱烈討論。

16歲「三星小公主」李妍賢美貌激似徐睿知 比基尼辣照洩超狂身材（圖／cocstorage.com）

16歲「三星小公主」李妍賢美貌激似徐睿知 比基尼辣照洩超狂身材（圖／cocstorage.com）

(中時新聞網)