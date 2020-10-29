柳真（右）從影以來第一次飾演惡女的角色。（圖／龍華電視提供）

「韓國狗血劇教母」金順玉的作品中以誇張和不斷反轉劇情為主，最被台灣觀眾所熟悉的《妻子的誘惑》、《來了！張寶利》，也因此捧紅張瑞希、金瑞亨、李幼梨，可以說是「惡女製造機」。新作《Penthouse 上流戰爭》首集於10/26在韓國播出後，瞬間最高收視率11.1%，開場在首爾江南區的高級住宅「赫拉宮」，一名少女從頂樓墜下，少女與沈秀蓮（李智雅 飾）對視的瞬間，讓沈秀蓮瘋狂地吶喊著，短短5分鐘讓人看了毛骨悚然。

繼《皇后的品格》之後，金順玉和朱東民導演再次合作，並與柳真、金素妍、李智雅、嚴基俊、申恩慶多位演技派合作。從人物特性到華麗場面、以及令人共鳴的台詞，以及緊湊的劇情，讓觀眾沉浸在劇情中。只有上流階層才能居住的「赫拉宮」，裡面的的人互相嫉妒、窺探、利用，即使已擁有了美麗、金錢、權力，欲望與虛榮心依舊沒有滿足；另外一邊是在金錢和權力面前崩潰，遭受屈辱和誣陷的平民們。製作單位也表示：「希望透過這部電視劇能夠讓社會重新思考，目前在韓國的房地產和教育等現實問題。」

金素妍飾演了清雅財團理事長之女、著名女高音歌唱家千書真，為了達到目的不擇手段，與朱丹泰（嚴基俊 飾）的婚外危險羅曼史，再到與吳允熙（柳真 飾）激烈的對立，吳允熙在學生時期，是全國公認的實力派女高音，因為一場事故而使聲帶受損無法唱歌，後來成為無執照的房屋仲介。

而柳真劇中的女兒裴羅娜（金賢秀 飾）繼承她的好歌喉，卻因為單親的緣故遭受學校的不平等待遇，甚至被同學霸凌陷害，面對同學的媽媽姜瑪莉（申恩慶 飾）的態度，從一開始的下跪妥協到後來指責，並飛踢校長，讓觀眾看得痛快。為了女兒未來，將不惜一切擠進上流社會，並展開復仇成為了怪物媽媽，此劇是柳真從影以來第一次飾演惡女的角色。

《Penthouse 上流戰爭》將於11月6日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定12月21日起，平日晚間八點，在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)