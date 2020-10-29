國民黨上午召開記者會，砲轟民進黨政府用一紙函文，要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規，漠視地方自治權、濫權行政，已成了名符其實的「民主、進步『擋』」，擋住中央、地方均權的民主價值，也擋住保障國人健康的最後一道防線，根本是「中央無能，要拖地方下水」。

文傳會主委王育敏表示，蔡政府以中央位階強壓地方，不准地方自治條例規定瘦肉精零檢出，專斷霸道；蔡總統曾自稱最會溝通，但開放美豬進口之事現在「拍桌」也沒用，呼籲民眾在11月22日一起上凱道抗議怒吼。

她表示，近期各縣市政府陸續收到衛福部9月30日發出的函文，指稱該部已修正發佈動物用藥殘留標準，自治法規如有與該標準牴觸情形，應配合修正。接著「行政院祕書長」10月26日再發函文，指稱台中市食品安全衛生管理自治條例，有牴觸中央法規疑慮，要求台中市府依據衛福部函文意見說明，意思就是要求台中市府「配合修正」。

王育敏強調，蔡政府連發兩道公文，壓迫地方政府就範，衛福部不夠，層級還拉高到「行政院祕書長」，「瘦肉精零檢出」傷害何種公共利益，讓蔡政府不惜傷害地方自治，也要連下兩道公文禁止？難道地方政府致力於捍衛人民的食安健康損及國家整體利益？民進黨中央政府根本是無能，又要拖地方政府下水。

王育敏也說，政府也欺騙人民，農委會還在說謊，說「進口的只有美豬，現在進口的加拿大豬肉都沒有瘦肉精」，根本是廢話，現在沒開放，當然沒萊劑，等明年開放後，憑什麼禁止其他國家的萊豬進來？不要再騙百姓了。

副主委王鴻薇說，大法官釋字第738號解釋已說明中央定的法規是最低標準，地方政府可因地制宜訂出更嚴格規範；11縣市政府自訂食安自治條例要境內肉品瘦肉精零檢出，是遵從民意，不是牴觸中央。馬政府2012年開放含瘦肉精美牛進口，當年3月14日，高雄市長陳菊與台南市長賴清德等民進黨6縣市首長齊聚一堂對抗中央，要求瘦肉精零檢出，為何現在執政卻要強壓地方吞下去？

發言人江怡臻也說，根據地方制度法，地方自訂食安自治條例從嚴規範屬自治事項，中央不應干預；「豬沒辦法選擇要不要被餵瘦肉精，但人可以選擇吃不吃」，民進黨政府應把健康還給人民。

副主委黃子哲指出，台中市2017年在林佳龍主政下，通過食品衛生管理自治條例，規範瘦肉精零檢出，林當時相當誇口，現在民進黨政府怎好意思修掉林這麼好的政績？他認為蔡政府為開放美豬已喪心病狂，「逢零（林）必反」：地方規定要瘦肉精零檢出，中央政府就發文要求開放；民進黨立委林淑芬提案修法要讓校園食用肉品瘦肉精零檢出，民進黨力擋讓綠委撤簽撤案，根本居心不良。

對於農委會主委陳吉仲昨天宣稱，地方規定瘦肉精零檢出，牛排館會倒2／3。王鴻薇及黃子哲都質疑，台北市、台中市分別在2016、2017年規定零檢出，台北市、台中市牛排館關門了呢？陳吉仲害牛排館被誤會都賣美牛美豬，應該向所有牛排館道歉。

(中時 )