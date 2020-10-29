大陸網路直播打賞行為將迎來首部行業規範。10月28日《21世紀經濟報導》從直播電商與短視頻發展年會上獲悉，中國演出行業協會網路表演（直播）分會正在參與制定《主播帳號分級分類管理規範》和《直播行業打賞行為管理規則》，預計年底前將推出，進而解決直播行業中激情打賞、高額打賞和未成年人打賞三大問題。

中國演出行業協會網路表演（直播）分會秘書長瞿濤介紹，所謂激情打賞就是一定時間內的不斷打賞，研擬對於這類行為平臺應當在產品策略上進行調整，給用戶設置冷靜期。例如打賞頻率和金額超過設定的閾值，平台就會進行提示，建議用戶冷靜一下。

而伴隨著網路直播文化的興起，打賞主播成為了網民與主播主要的互動方式之一。根據大陸數據顯示2015年影音直播行業付費使用者僅有770萬，到了2019年增長到3610萬，年複合增長率47.2％，用戶付費率也上升到9.6％。

但打賞行為在給平台、主播、網紅企業帶來收益的同時，也因為缺乏規範和約束，衍生出一系列問題，例如出現「9歲女童打賞主播花光家裡10萬彩禮」、「貪污公款打賞主播」等現象，導致直播打賞行為出現越來越多的法律糾紛圍繞與不良社會現象。

(旺報 )