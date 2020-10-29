聯亞(3081)法說落幕，除第三季財報告捷外，也對第四季釋出樂觀展望，3家外資也針對聯亞出具最新研究報告，看好在5G需求、矽光產品回溫以及產能持續擴增下，均有利於聯亞營運，均給予加碼和買進評等，目標價最高調升到325元。

美系外資表示，聯亞第三季營業利潤率達34.6%，季增長12.8個百分點、年增長7.6個百分點，創下了六個季度的最高水準，主要是得益於更佳的產品組合。

聯亞第3季營收為6.03億元，季增加13%、年增加0.3%，稅後純益為2.8億元，季增加80%、年增加29%，每股稅後純益為1.94元；聯亞第三季毛利率、營業利益率、淨利率皆較去年成長，第三季毛利率為52.16%、營業利益率為34.6%、淨利率為29.26%。

展望第四季，美系外資認為，聯亞釋出第四季營收至少與2018年第4季相似，當時單季營收約為6.77億元，也就是說，聯亞第四季營收有機會挑戰新高，主要動能來自於5G需求暢旺，25G產品出貨順利，特別是來自大陸客戶的占比增長，以及自韓國客戶拿下得新項目，預估聯亞第四季營收年增22%，加上聯亞持續擴充產能，也代表著2021年訂單得前景樂觀，將聯亞目標價由300元調升到315元，維持加碼評等。

日系外資表示，聯亞第四季營收預計將重回2018年第四季水準，表示季增長12%、年增長30%，其主要原因是大陸持續對5G的需求，帶動10G、25G產品，且矽光產品也略有改善，加上9月後端新產能上線後，將可更有效支援訂單，將聯亞目標價由297元調升到317元、調升評等到買進，並調升聯亞2020年、2021年以及2022年每股獲利，分別為6.17元、9.56元和11.32元。

另一家日系外資也認為，聯亞第四季在強勁的5G需求帶動下，加上矽光產品也適度恢復，故維持聯亞買進評等、目標價325元。

(時報資訊)