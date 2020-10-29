寄望於新冠肺炎相關封鎖措施的鬆綁前景，宜家(IKEA)的購物中心業務部門表示，人潮重返的前景下，將持續公司擴張計畫。

由宜家商店進駐的宜家購物中心Ingka Centres，目前在歐洲、俄羅斯、中國等共有45家，公司預計在2021年進軍美國。該購物中心指出，截至八月的過去12個月，來客量減少約四分之一，承租戶的銷售跌16%，為54億歐元。

宜家購物中心總經理Groener告知路透，疫情尚未結束，近期將有更多挑戰，但是相信公司可以很好地處理。在疫情早期階段，購物中心在15個市場有13個全部或部份地關閉。

在數位化和消費者行為改變之下，Ingka Centres關注點正從「城市外」轉移到市區小型地點，目前在全球40個城市尋找房地產布點，今年在倫敦和舊金山簽訂收購協定。

Groener表示，不論是新常態長得怎麼樣，零售和休閒事業具有適應性，而人類社會就是喜歡社交。

疫情期間，多數的零售連鎖公司尋求縮減其商場樓板面積，然而Ingka Centres表示，愛迪達、H&M和Zara等品牌在今年皆增加了在購物中心的商店。

Ingka Centres購物中心為Ingka集團所有，而Ingka集團即為宜家母公司。Ingka Centres在不同國家有不同品牌，在其最大市場俄羅斯稱為MEGA，在中國稱為LIVAT。

(時報資訊)