彰化縣溪州鄉公所，向內政部營建署爭取近9百萬元預算，針對溪州森林公園進行「城鄉風貌改善工程」，將進行樹木修剪及移植動作，但有在地青年發現，圍籬內有挖土機進駐，因此暗夜深入調查，發現有部分樹木遭輾壓，甚至是遭斷頭式的修剪，樹木根本活不了；營建署今南下溪洲，與公所、立委、議員及在地民眾，進行雙向溝通，希望能取得共識，讓工程如質完成。

溪州鄉公所向內政部營建署爭取「109彰化縣溪州鄉森林公園城鎮風貌改善工程」，日前已經開始動工，預計明年１月完工，將重規劃停車空間，以及修剪移植公園內，雜亂景觀，以及空間設計等，提供遊客更完善的休憩空間，公所今也找來規劃公司，希望能釐清民眾疑慮。

溪州公園今聚集營建署官員，溪洲鄉長、公所以及在地民眾，針對樹木的保護與診治方案，進行多面向的探討，公所請來規劃公司，進行整體工程及樹木保護的說明，但民眾不領請，認為公所規畫草率，就要隨意移植甚至砍伐。

民眾表示，月初怪手進駐，隨後整個公園被圍籬包圍，他們擔心公園內有珍貴老樹被移走，深夜冒險入內，並將場內樹木一一標記，發現有些樹木明明活著，卻被公所標記枯木，且有些樹木只是生病，卻還被公所規劃砍除，為何不是醫治，讓人不禁懷疑是否會遭變賣。

溪州鄉江淑芬回應表示，公園內13珠縣府登記珍貴老樹，絕對不能動，而公園內部分喬木進行修剪的，有200珠，其中太過傾斜，或過密的樹木，會進行扶正或移植到第三公墓，另外公園內還有80珠的樹木，是民眾私自種植，這些都將開放民眾認養。

江淑芬強調，所有規劃都是經過專家學者建議，認定的結果，她們也尊重專家，大家都希望讓溪洲更好，這個是森林公園，當然需要樹木，公所絕對不對任意砍伐。

營建署表示，因為聽到許多民眾的聲音，因此今特別南下，我們希望公園的整治，是能符合地方需求及期待，今也聽到民眾的疑問與看法，公所比較擔心的是時程，但把事情做好，比把做完更重要，未來將協調工程，將重啟樹木的調查與規劃，並督促有關單位，做到盡善盡美，盡快讓公園有一個嶄新的面貌，來給民眾使用。

彰化縣溪州鄉公所，向內政部營建署爭取近9百萬元預算，針對溪州森林公園進行「城鄉風貌改善工程」，將進行樹木修剪及移植動作。（公所提供）

(中時 )