蔡政府8月28日無預警開放萊豬、牛進口，引發食安爭議，衛福部表示有委託專家進行風險評估報告，但民眾黨立委蔡壁如表示，該報告是paper引用報告，引用的還是2012年的paper。民進黨2012年反對開放，今天送出來的卻是2012年的paper。試問2012-2020年間有沒有新paper說更安全？如果沒有，就是打臉2012年的自己。

民眾黨立委蔡壁如表示，2012年民進黨反對萊牛，全面抵抗，但如今風險評估報告引用的卻是2012年的paper，沒有新的paper。若2012年要禁，現在就完全沒有理由要開放。

蔡壁如表示，2012-2020年有沒有新paper說更安全？如果沒有，就是打臉2012年的自己，國民無法信任政府，最後就是像現在這樣吵吵鬧鬧。時代力量立委陳椒華則說，風險評估報告看的是殘留標準，不是安全標準，假如民眾昨天吃了0.04ppm的內臟，今天又吃，蓄積在體內的萊克多巴胺濃度超標，衛福部要如何告訴大家是安全的？

另一方面，蔡總統8月28日宣布開放開放萊豬、牛，但政府9月4日才召開諮詢會議，蔡壁如質疑，這難道是補行政程序？相當不正義。諮議會中很多專家提出，高風險的部位，每日容許攝取量（ADI）應該50%，而不是89%，但衛福部也不願意回覆。

國民黨立委林德福表示，衛福部討論容許量的會議只有1場，這一場很多委員都說他們只是去當「橡皮圖章」，很多人都無法接受，只有背書的份。其中，最具爭議的是肝、腎的萊劑殘留，有些委員拒絕背書，不願在會議中簽字，這表示這對食安的影響很大。

蔡壁如要求衛福部評估重啓風險評估報告，且專家諮詢會議中建議高風險的內臟，如腎、肝的ADI應降至50%，衛福部也必須正視，考慮是否將肝、腎的萊克多巴胺殘留標準降低至0.02ppm。陳椒華則要求衛福部提供書面報告，說明每天吃、常常吃所蓄積的萊克多巴胺超標的危害。

(中時 )