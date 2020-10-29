新冠肺炎疫情已經全面改變人類消費、工作與企業生產型態，加速各種宅經濟發展，資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問王義智表示，未來十年人類生活將深受宅經濟的影響，目前臺灣雙人戶與單人戶的居住型態，已經成為人口結構的主流，未來業者的產品開發、服務與行銷策略都必須考量，商業模式是否需要配合調整或改變。 觀測「宅辦公」發展，資策會MIC表示，四大數位科技應用將成為疫後培養企業韌性的關鍵利器，分別為「視訊會議」、「雲端協作平台」、「超自動化」與「遠距支援」。

視訊會議將成為企業生產力的重要工具，觀測全球終端用戶在雲端網絡視訊會議解決方案的支出數據，2020年增加近25％，雲端電話市場將成長8.9％，預估至2021年將成長至17.8％。雲端協作平台將提升辦公室效率，未來多數會以雲的解決方法，來處理專案管理、企業通訊、協同作業、檔案同步、差勤管理等事務。

針對「超自動化」，資策會MIC資深產業分析師朱師右表示，人工智慧（AI）與機器人流程自動化（RPA）的整合型應用是下一波主流應用，並將驅動勞動力轉型，透過整合RPA、AI、機器學習與自然語言處理等先進技術，實現端到端自動化，簡化與強化業務流程，未來機器將能模仿人類工作活動，如模式識別、視覺感知、語音辨識、決策與適應性等應用。關於「遠距支援」，隨著AR/VR導入工作場域，在業務改善與工作方式改變等B2B的用途上，預期會帶來可觀的利益。

疫後智慧商務將朝三大趨勢發展，MIC觀測「智慧商務」國際指標業者發展趨勢，歸納出疫後智慧商務將朝三個方向發展。第一是「利用既有型態拓展新市場」，例如：從「To C」的零售商，轉變為「To B」的零售服務商；導入行動支付解決中小微型商家缺少設備、營運效率或行銷不佳等問題；發展跨境支付等。

第二是「在人流、資訊流與物流領域，發展人機協作互動」，包含：店面型式創新，推出小型店、新概念店、自動自助化店等；以人機分工模式優化物流倉儲與配送；發展行動支付的衍生金融消費，加深與零售消費、廣告行銷、財富管理、醫療保險的結合。

第三是「集團共享合作」，例如通路、品項、物流與客戶等資源的共享，以及發展會員經濟。以零售業為例，受到疫情衝擊積極發展線上化，電商則可取得實體通路，資源共享加速了產業全通路的普及。集團透過資源共享合作，可加快布局速度、減少自行拓展成本與增加潛在用戶使用誘因，不過市場將可能走向更寡占局面。在會員經濟合作方面，可擴大可用通路、深度經營會員與累積交易數據，增加彼此的金流點數循環管道。

未來研發智慧學習產品服務應更具娛樂與教育性，MIC觀測「智慧學習」創新趨勢，遠距學習將朝向「平台角色多元化」與「知識、學習內容娛樂化」發展，未來平台將不僅是內容提供商，需產製內容與提供個性化服務，透過數據分析的強化，精準媒合教學資源與提供客製化學習工具。產業分析師鐘映庭表示，在社群媒體與自媒體資訊爆炸的時代，主力用戶多半是「不耐閱聽人」，未來學習類產品服務研發，應思考如何兼具娛樂與教育性的知識轉譯方式，搶占「注意力」稀有財。

MIC表示，疫情也使教育機構經營者意識到，超前部署數位替代方案的重要性，而疫情期間師生與學校機構所累積的學習科技使用體驗，將有助於提高教學現場數位科技的接受程度，未來結合虛擬與實體的混合式學習將更落實。

(工商 )