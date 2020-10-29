今天在空軍台東志航基地駕駛F-5E戰機墜海殉職的上尉飛行員朱冠甍，即使順利跳傘後落海，卻疑似因為跳傘高度低，遭到傘繩纏繞而大量吃水，在空軍救護隊吊掛回到基地送往馬偕醫院急救後仍英勇殉職，目前朱冠甍的遺體已經被送往殯儀館，檢察官將會同法醫，預計在下午1時進行驗屍，朱冠甍的父母在接獲空軍通知後，已趕赴殯儀館見愛子一面。

據了解，稍早消息傳回朱冠甍彰化老家，朱父、朱母立即動身趕往東部。看朱冠甍長大的鄰居表示，朱冠甍父親在漢翔航空公司工作，他受到父親的影響，從小就立志當空軍，平常都待在東部，放長假才會回彰化探望父母。

殉職F-5E飛行員朱冠甍上尉的遺體移往殯儀館相驗，父母趕赴見愛子。(蔡旻妤攝/台東傳真)

上午朱冠甍的鄰居看到新聞才聽聞噩耗，簡直不敢相信，傷心到到朱冠甍老家大樓警衛室痛哭，鄰居說從小看冠甍到大，他是孝順的孩子，崇拜爸爸當空軍，壯志凌霄，真得圓夢當空軍了，不知道命運為什麼要這麼弄人！

空軍司令部上午說明援救過程時表示，空軍救護隊人員將朱冠甍吊掛上艙後，已立刻進行急救，但朱冠甍上艙時已經沒有意識。當直升機返回志航基地，就由地面的醫護人員接手急救，並轉送馬偕醫院，「上飛機後可以確定是沒有意識的」。因此詳細的死因仍待法醫相驗。

(中時新聞網)