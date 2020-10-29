交流道出口標示之亂延燒多日，交通部高公局29日再發布新聞稿，確定永康交流道出口標示，由原先的「永康／台南」改為「永康／台南市北區」，而大灣交流道則標示為「大灣／台南市東區」，仁德交流道（原名台南交流道）則標示「仁德／台南市東區」。

高公局指出，原規畫將永康、大灣及台南交流道出口改標示為中正北路、復興路及中山路，但因存有「一路多名」及「一名多路」之情形，民眾表示以路名標示反而不清楚，因此經與台南市政府交通局協商溝通後，決議以最小變動方式指引，前述出口預告標誌，將依交流道所通往之行政區名來標示。

高公局也表示，後續檢討擬定各交流道出口預告標誌內容時，將先與當地交通單位溝通，使相關標示能更簡單清楚，貼近民眾使用需求。

對此，網友普遍認為出口標示仍相當混亂，由於永康交流道下方銜接的是永康區，離北區還有一大段距離，不少網友反映「愈看愈不懂！」

另外，立委郭國文28日也在臉書上披露，本次修改指示標誌貼紙花費約80萬元，讓網友更加氣憤表示，「浪費的錢全民埋單，請交通部提出方案，避免浪費公帑！」

(中時 )