百萬YouTuber放火（李育群）日前爆出仙人跳事件，他遭威脅強拍裸照，由於報警讓事件浮上檯面，卻因此被流出裸照，引來不少酸民將裸照做成梗圖狂酸，甚至到本人的社群網站留言，但放火始終都以高EQ態度回應，讓不少網友大讚，他反而轉逆境為順境，收了更多粉絲。

日前一名酸民將裸照P圖，換成大頭貼後到放火的IG留言，放火見狀回應「頭貼也太潮了，懷孕了！」酸民也故作害怕，「完蛋，坐等傳票！」對此，放火還是認真回覆，「沒事啦！我也喜歡開地獄玩笑，最有問題的是惡意流出當時照片的人」。

不只是IG遭攻陷，放火的臉書也遇到相似情況，他28日分享石頭雕刻的照片，卻有酸民留言「什麼時候要代言花蓮薯」、「那樣磨，能鐵杵磨成繡花針嗎」，還有人貼出裸照梗圖，但放火都以正向態度回應，「我從來沒想到有天我人生會跟馬鈴薯產生那麼大的羈絆」、「蹲下努力磨是可以成功的」。

放火IG被酸民入侵。（圖／翻攝放火IG）

放火在臉書高EQ回應。（圖／翻攝自放火Facebook）

網友們看到放火的態度紛紛大推，「這脾氣也真的是太好」、「雖然知道為讓風波平息才這樣回，但是如果是我，我一秒爆氣」、「我直接被圈粉」、「「請收下我的膝蓋」、「超高EQ回覆，支持你！加油」、「不是放火粉絲，但是佩服他高EQ」。

(中時新聞網)