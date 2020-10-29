中華航空前3季線上購物營業額較去年同期高出4倍，公司今年3月推出eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動，使用會員哩程1000哩可折抵90元，如今活動內容再加碼，11月起推出全哩程折抵購物金，商品從原先最多折抵10％放寬到100％，最高可省9000元。

華航表示，出國受限，但購物不設限，宅在家shopping也能省荷包，11月起eMall開放使用哩程100％折抵單一品項商品，凡單一種類商品購買金額加總達90元以上，就可使用全哩程折抵購物金。

華航eMall商品不斷推陳出新，先前與任天堂攜手合作，販售時下最熱門的的遊戲片與健身環，另和經濟部中企處共同推出在地文創商品，像是由百年布莊生產原生印花設計提袋，將傳統大溪餅食特色連結的月光盤等。經統計，eMall從今年1月到9月，營業額與去年同期相較就高出約4倍，成績亮眼。

哩程折抵部份消費現金外，即日起至11月30日止，華航歡慶eMall新館「精選台灣城鄉特色商品館」開幕，機上送貨到府雜誌及eMall全館9折起。下單刷卡滿6000元，就送1：200的A350彩繪機模型，數量有限，送完為止。

(中時 )