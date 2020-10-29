翁姓女賊趁百貨周年慶忙碌期間，26日在新光三越台南小西門店地下1樓偷走1件絕版防曬衣送男友，不料外國品牌尺寸大，她28日晚間再帶著男友來2度下手偷衣，被眼尖店員認出她就是兩天前的女賊，趁她試衣時打電話報警將她逮捕。

33歲翁女26日逛新光三越小西門店地下1樓澳洲手工防曬衣專賣店，相中1件號稱最強防曬衣的絕版品紋身衣，標價6000元，她看準周年慶期間店員較為忙碌，趁機順手牽羊，打算偷來送給男友當禮物。

店家事後清點發現衣服遭竊，調閱監視器才發現是翁女所為，店員疑惑她身形尺寸為S，怎會偷取最大尺寸XL的衣服，且此件衣物已有民眾預訂，店家急著將影象發上網路尋人。

果然外國品牌尺寸較大，翁女偷來的衣服的確不適合男友穿，她28日晚間帶著男友到專櫃，2度偷衣，並且假裝試穿進入試衣間。

翁女不知自己身影早被記住，店員趕緊打電話報警，轄區警員也正在店家機房調閱監視器，正好趕赴現場，將她手到擒來。警方還發現，翁女兩天前才偷走的絕版XL防曬衣，仍放在隨身購物袋內，且她已下手偷取另一件防曬衣。

落網的翁女辯稱28日要來歸還上次偷走的衣物，並稱男友對竊衣過程全不知情。警方懷疑其供詞，將她依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )