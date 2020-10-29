台北市長柯文哲28日說，民進黨將開放全球萊豬萊台，蓄意詐欺，北市議員苗博雅29日質詢，根本不是全世界的萊豬都會進口台灣，台灣只有開放13國進口豬肉，其中9國不含萊劑；柯直言，經濟上只要有利可圖，就會生產。
苗博雅說，只有4國的萊豬會來台，但其中加拿大為了家豬品牌，不會有萊劑，其餘是美國、紐西蘭、澳洲，要求柯別在資訊不清楚下對外發言；另外萊牛2012年就已進口，台灣人吃了8年，美豬則是2015年進口。
苗說，現在市面上豬肉最便宜是加拿大，1公斤63元，美國萊豬是1公斤78元，柯說吃萊豬都窮人在吃是錯的，另外國人每年吃的萊牛就有3公斤，每年吃的美豬則是4.9公斤，但萊豬只占美豬的22％，未來每人每年吃得萊豬只有0.1公斤，她建議柯應往「混充」方面去監督。
柯駁，他不曉得細節，但經濟上只要有利可圖就會生產，等中央講清楚怎進口。
議員王鴻薇則說，柯原本說會為萊豬上街頭，後來又改口不上？柯說，他認為民進黨中央政府從頭到尾都是誤導，蓄意詐欺，源頭管理沒做，他後面就無法查，要地方善後是很荒謬的事，地方的預算人力要多少？所以這食安源頭管理檢查很荒謬。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。