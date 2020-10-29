台北市長柯文哲28日說，民進黨將開放全球萊豬萊台，蓄意詐欺，北市議員苗博雅29日質詢，根本不是全世界的萊豬都會進口台灣，台灣只有開放13國進口豬肉，其中9國不含萊劑；柯直言，經濟上只要有利可圖，就會生產。

苗博雅說，只有4國的萊豬會來台，但其中加拿大為了家豬品牌，不會有萊劑，其餘是美國、紐西蘭、澳洲，要求柯別在資訊不清楚下對外發言；另外萊牛2012年就已進口，台灣人吃了8年，美豬則是2015年進口。

苗說，現在市面上豬肉最便宜是加拿大，1公斤63元，美國萊豬是1公斤78元，柯說吃萊豬都窮人在吃是錯的，另外國人每年吃的萊牛就有3公斤，每年吃的美豬則是4.9公斤，但萊豬只占美豬的22％，未來每人每年吃得萊豬只有0.1公斤，她建議柯應往「混充」方面去監督。

柯駁，他不曉得細節，但經濟上只要有利可圖就會生產，等中央講清楚怎進口。

議員王鴻薇則說，柯原本說會為萊豬上街頭，後來又改口不上？柯說，他認為民進黨中央政府從頭到尾都是誤導，蓄意詐欺，源頭管理沒做，他後面就無法查，要地方善後是很荒謬的事，地方的預算人力要多少？所以這食安源頭管理檢查很荒謬。

(中時 )