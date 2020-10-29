受到歐美的新冠肺炎疫情急速升高與美國大選的不確定性影響，周三隔夜市場美股全面崩跌，科技股與通訊服務股表現尤為疲弱，緊接著蘋果、亞馬遜與谷歌母公司Alphabet等大型科技股將於周四公布業績，料將成為華爾街股市下一個重大試煉。

歐洲的新冠狀病毒快速增加，為了防止疫情進一步擴散，德國與法國宣布重啟封銷措施，受此打擊，歐洲主要股市同步崩跌3%。

此外，投資人亦擔心美國在下周二的投票日後，可能出現無法立即宣布由誰勝選的混亂局面，使近來市場籠罩巨大的不確定性，並陷入劇烈震盪。

周三道瓊指數慘跌943.24點或3.43%，為26,519.95點。標普500指數跌3.53%，那斯達克指數跌3.73%。標普11大類股全面下挫，科技股崩跌4.33%，跌幅最大。通訊服務股跌幅亦超過4%。

Bleakley Advisory Group首席投資策略師Peter Boockvar表示，科技股估值可能開始出現巨大變化。他表示，微軟周二公布意外強勁的獲利表現，但其剛好符合市場預期的營運展望，卻無法在周三大盤遭血洗時，阻止其股價重挫5%。

蘋果、Alphabet、亞馬遜與臉書Facebook這些引領市場走高的科技巨頭，將在周四盤後公布財報。推特也將在周四下午公布業績。這些明星科技股對美股具有相當大的影響力。例如市值達到1.9兆美元的蘋果公司，同時是道瓊指數、標普500指數與那斯達克指數的重量級成分股。

T3Live.com合夥人Scott Redler表示，如果市場不能對臉書、亞馬遜、谷歌與蘋果做出正面反應，還能對什麼有正面反應？且即使這些公司的財報良好，投資人也可能不會有太大的信心，他們仍想看看接下來一周，當美國舉行大選時的局勢發展。

BTIG股權與衍生品策略部門主管Julian Emanuel表示：「現在，這就是一場完美風暴」，他預期這波拋售將一直繼續到選舉，且如果到時候沒有勝選者，大盤將持續重挫。

(時報資訊)