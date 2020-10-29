工研院舉辦2021產業發展趨勢研討會，針對智慧手機產業，工研院認為，受到新冠肺炎疫情衝擊，估計2020年全球智慧手機出貨量年下滑14%，進入2021年，儘管疫情恐延長消費者換機周期，但5G將有利於市場回溫，預估2021年整體出貨量約13.8億支，年成長達7%。

工研院觀察分析，全球智慧手機市場原預期2020年由5G多國開台後，將引入5G換機潮的商機，然有鑑於COVID-19從2020年初即開始影響全球智慧手機的供需下滑，同時也部分延宕區域市場5G開台的時程，因此，2020年預估全球智慧手機出貨量約12.8億支，年下滑14%。

工研院認為，全球智慧手機在疫情的衝擊下，更重視上游供應去中心化的布局，以近期蘋果公司旗下供應鏈的變化更為明顯，無論是立訊併購緯創(3231)昆山廠、和碩(4938)收購子公司鎧勝-KY(5264)全數股權、藍思併購可成(2474)泰州廠、臺灣組裝廠加大印度投資，預期朝向供應來源分散化，產地多元化，以及重直整合達成彈性管理與成本控制等策略。

同時，因面臨美中科技交鋒，對美商所提供之軟體、晶片、半導體設備等具關鍵技術性的產品設立層層關卡，堵絕華為在高階5G智慧手機產品難以生產推向市場，間接使目前位居全球出貨第一的華為，背後供應鏈面臨訂單縮減風險，積極尋求轉單或擴大其他業務應用，長期將推波助瀾陸系廠商加速開發這些關鍵技術。

展望2021年，工研院預估，全球智慧手機市場規模將逐步轉正成長，工研院預估整體出貨量約13.8億支，年成長達7%。由於2021年仍可能受疫情的不穩定因素影響，總體經濟復甦緩慢，將連帶影響消費者延長購機周期或取消購機計劃，因此整體出貨較2019年仍未達其水平。

工研院預估主要支撐2021年成長力道，一則源自5G智慧手機產品策略往中階機種布局，因5G新品平均價格下調、及電信業者或政府可能祭出的5G補貼方案，有利於加速5G換機；二則因疫情影響時程長，使消費者購機行為轉向電商通路，消費轉變的磨合以逐漸被消費者所接受，對後續產品營銷模式走上虛擬，可加大產品的關注度。

(時報資訊)