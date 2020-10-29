台灣有很多日本料理餐廳，但這些餐廳的廚師卻是拿中餐執照執業，很奇怪。台北城市科大攜手日本專家指導開設「日本料理課程」，畢業時最高可獲日本農林水產省（MAFF）認證「銀勳」證書，這張證照將適用全球日料餐廳！

台北城市科大今天邀請五星級台北老爺酒店日料主廚藍文彬，展演40公斤完整鮪魚殺魚示範，給學生實境練習生魚片刀工，校方期盼政府重視推動日料證照，不只提升競爭力，更開創日本料理專業的新里程碑。

台北城市科大餐飲管理系主任馬嘉軉表示，今年9月起開設「日本料理課程」，內容包含「蔬菜的切割方法」、「魚的分切方法」、「生魚片的拉展方法」等初、中、進階內容，修完課程後經日方檢定考試合格，可獲得日本農林水產省（MAFF）正式授權頒發「銅勳」證照。

若想再進階，前往日本飯店完成1年料理實習後，即可獲得由日本官方政府認證的「銀勳」證書，日本農林水產省認證單位頒發的是國際證照，擁有之後將能與全球15萬6千多間日本料理餐廳接軌，增加學生的海外就業力。

藍文彬為教導學生們珍惜食材，運用鮪魚切割完生魚片後的剩餘部位，完成三道美饌「鮪魚中落？花手卷」、「鮪魚肉佐山藥泥」、「鮪魚南蠻醋物」。

城市科大餐管系大一生徐苡瑄表示，高中時只能接觸中、西、飲調與服務的相關知識，卻苦無機會接觸日本料理，參與「日本料理」課程讓她感受不同，現在每天練習老師教她的「桂削」刀工，她期許大二要拿到日本政府核發的日料「銅勳」證照。

餐管系大二生洪紹銓心中佩服「壽司之神」小野二郎，他過去雖沒有基礎，透過學校課程不斷練習基本功，現在越來越有自信，他立志要當日料達人，希望藉著這張國際日料證照放眼國際。

(中時 )