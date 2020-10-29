蔡英文總統今天表示，政府推出的紓困1.0及2.0都發揮穩定經濟效果，加上三倍券助攻，餐飲業及零售業最近都創下史上同月新高紀錄。紓困3.0方案還會再追加超過2099 億預算，繼續來挺產業、挺勞工。期盼業者未來能與政府攜手合作，加速推動產業升級轉型，讓臺灣在後疫情時代脫穎而出。

蔡英文今天接見109年中華民國優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良臺灣老店暨在地特色老店、創新菁英老店、南臺灣大餅節傳承及創新獎得獎人表示，在全球都受到疫情衝擊的情況下，臺灣經濟依然維持正成長的表現。她要特別感謝所有在不同領域、不同產業的業界先進，願意與政府一起面對挑戰，堅持努力。

她說，政府之前推出的紓困1.0及2.0，都發揮了穩定經濟的良好效果，再加上三倍券的助攻，餐飲業及零售業最近也都創下史上同月新高的紀錄。最近通過的紓困3.0方案，還會再追加超過2099 億的預算，繼續來挺產業、挺勞工。外銷部分，我國9月的訂單，也首次衝破 500 億美元，創下史上單月的新高紀錄。

本屆「優良商人」得獎人，無論是內需或外銷市場，都創下傲人的成績，包括家電音響，電子產品、機床製造，以及水果貿易等業者。她認為，優良的商品，就是讓世界認識臺灣最好的橋梁。

得獎者也有很多前瞻創新的業者，蔡英文認為，科技的進步，也會同時帶動產業的升級，創造更多新的商機與服務。優良商人及優良外商中，都有離岸發電的廠商得獎，顯示再生能源的發展不但帶動綠能產業鏈在地化，同時也讓臺灣的就業環境越來越國際化。

優良外商包含了金融業、航空業、醫藥，以及機械設備產業，蔡英文表示，證明臺灣也是國際資金非常看好，願意投入資源長期耕耘的地方。臺灣的經濟環境可以這麼有活力，是因為我們不只非常國際化，同時也有保持傳統、屹立不搖的老店，現在也融入新意，做了很多創新，同樣帶來非常大的商機。

她舉例，為了振興傳統糕餅產業，今年經濟部第一次舉辦「南臺灣大餅節」，我們看到傳統大餅除了傳統風味，也有很多創新的做法。包括茶葉，中藥，醬油，還是糕餅，都保存了臺灣人記憶中的好味道。「波麗路西餐廳」也是很多人從小到大有過美好回憶的地方。

蔡英文強調，臺灣要在後疫情時代脫穎而出，不只應該要利用全球供應鏈重組的機會，搶占關鍵地位，也要吸引更多國際級的資金、技術、人才來到臺灣，加速推動產業的升級轉型。她期盼大家都能跟政府繼續攜手合作，共同落實深耕臺灣、布局亞太、發展全球的整體目標。

(中時 )