振興三倍券使用期限到年底為止，目前仍有91萬人未領取，經濟部預估年底前仍有144億元的三倍券在市場流通，商機約為2倍288億元。行政院發言人丁怡銘表示，部分縣市長希望三倍券使用期限往後延，但行政院還在評估；而蘇揆則指示研議推動獎勵措施。

三倍券熱潮已過，經濟部上午提出「推動振興消費措施現階段成果」報告，其中指出，從7月15日截至27日，共有2289萬人參與領券，以符合領取資格者2380萬人計算，尚有91萬人未領取三倍券。

經濟部並指出，由於商圈及夜市業者反映多會將三倍券再消費，以目前領用數推估，還有144億三倍券會在市場流通。

報告也說，從振興三倍券數位綁定，消費滿額3000即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1000億元。

經濟部次長林全能解釋，1000億商機，是從不同的產業進一步推估， 思維就是政府投入650億元，至少可以創造2倍以上的效益，而從數位券使用所蒐集到的資訊來看，平均每人消費達5835元，差不多是2倍，所以144億元後續在流通上至少有2倍以上的延伸效益。

丁怡銘表示，行政院會中地方縣市長有報告加碼成效，包括台北市是老人卡結合悠遊卡，認為結合數位領用有很大成效；另有幾個縣市長為了在年底搶144億元三倍，希望把使用期限往後延，因為時間有點短，行政院還要再評估。

丁怡銘也說，蘇揆有指示，三倍券如果有剩餘，是否要推動其他獎勵措施 ，政院還要再盤點三倍券數量，再做討論，尤其現在每天還有7000人在領用三倍券，預計在年底還可以提升很多消費。

(中時 )