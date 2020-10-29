今（29）日上午空軍一架F-5E戰機於台東外海墜落，上尉飛行員朱冠甍跳傘逃生，但因遭傘繩纏住而大量吃水，被救起時已無意識，緊急送醫後仍宣告不治。國安局長邱國正備詢時被問到此事，一度哽咽。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會接受備詢，對於空軍失事一事，邱國正哽咽表示，國軍面臨很大的難處。

但對於國軍近年來頻頻發生事故，卻又在事故過後把新聞風向帶往「逝世軍官很偉大」、「國軍處境很艱難」等，網友看不下去了！臉書粉專「不演了新聞台」發文怒轟，表示國軍在今年已經發生了6起事故，損失了16條人命！事到如今竟不好好檢討，還在那邊濫情轉移焦點，痛批根本就是狗官行為！

該粉專列出表格，從今年年初黑鷹直升機墜毀，造成參謀總長沈一鳴等人殉職後，七月演習時的3起意外、10月金門戰車翻覆，一直到今日的墜機，國軍在一年內發生6起意外、痛失16條人命，國軍現在最應該做的，應該是好好檢討、訓練裝備的保養、修繕，而不是在媒體上面濫情、說故事！

該文章引來網友討論，紛紛回文表示「可憐的大内宣！人民需知的是真相」、「自己撞山的搞得像烈士，真的飛進大陸被打下來的反而愛理不理…」、「原始問題不解決，真是爛狗官，要培養一個飛行員多不容易啊」、「今天公祭，明天忘記」、「心好痛，今年應該是國防部開最多次記者會的一年」。

(中時新聞網)