已宣布解散香港本部的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林今年7月涉嫌違反香港國安法被捕，前天（27日）疑在前往美國領事館尋求庇護途中被捕，被控分裂國家及串謀發布煽動性刊物，亦涉洗黑錢總值近70萬港元，今早前往西九龍法院庭訊。

檢方指需時檢驗鍾的手提電話及電腦，亦須調查網路平台發布的訊息；而案件牽涉另外3至4名疑犯，亦因牽涉洗黑錢須調查銀行月結單等，遂申請將案件延後10星期，獲蘇惠德總裁判官接納，案件將於明年1月7日下午再訊。蘇官指鍾被指稱在保釋期間犯案，認為他有不依期歸押的風險，而國安法第42條亦規定被告在一般情況下不得保釋，遂拒絕其保釋申請，還押候訊。

19歲被告鍾翰林被控一項分裂國家罪，他被控於今年7月1日至10月27日期間在香港與其他人積極組織、策劃實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港從中國分離出去或非法改變香港特别行政區的法律地位。

鍾翰林還被控一項串謀發布煽動性刊物罪，被控於前年11月30日至今年6月9日期間在香港，與其他人串謀發布煽動刊物，即激起香港居民企圖不循合法途經促致改變其他在香港的依法制定的事項。

根據香港國安法的分裂國家罪條文，任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為，包括將香港或者中國其他任何部分從中國分離出去、非法改變香港或中國其他任何部分的法律地位，或將香港或中國其他任何部分轉歸外國統治，即屬犯罪。首要分子或罪行重大，判處終身監禁或10年以上有期徒刑；積極參加的，判3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，則判3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

(中時 )