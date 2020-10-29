振興經濟，政府投入650.55億元，推出三倍券、安心旅遊、農遊券、藝放券、動滋券六大振興消費措施，經濟部29日表示，加乘創造1,790億元以上商機。其中，振興三倍券目前流通在外及尚未領取者，仍有近180億元的商機，由於年底使用期限即將到期，有直轄市長建議延長三倍券使用期限，行政院發言人丁怡銘表示，會再評估。

三倍券已有96％民眾領取，仍有約91萬民眾尚未領取，對此，丁怡銘指出，行政院長蘇貞昌指示，三倍券領券如果有剩餘，是不是要推動其他獎勵措施，政院將盤點剩下的三倍券數量，再做討論，目前每天還有7,000多人領取，預估到年底還可提升很多。

至於振興三倍券的效益，經濟部次長林全能表示，以數位綁定180.1萬人，累計消費87.7億元，平均每人消費5,835元計算，加乘效果是二倍，因此，創造商機超過當初預估的1,000億元。

行政院會上午聽取經濟部報告「推動振興消費措施現階段成果」，經濟部指出，振興三倍券自7月15日開放領券以來，民眾相當踴躍支持，許多商圈及店家配合政府響應，祭出加碼優惠帶動消費，為把握三倍券的加碼優惠，許多小店家也都再流通使用，充分發揮加乘效果。截至目前，已超過2,289萬人領取三倍券，占符合領取資格者96％以上，三倍券的領用至2020年12月31日，預期領用率可再提升，各部會推出的振興券使用率也達六至七成以上。

經濟部表示，從振興三倍券數位綁定，消費滿額3,000元即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6,000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1,000億元。目前評估三倍券仍有144億元可在市面上流通。

丁怡銘說，幾個縣市長在年底為了搶這144億元的商機，提出三倍券使用期限往後延，因剩餘的使用期間有點短，這部分我們再評估一下。

(工商 )