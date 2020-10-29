即將進入年未感恩節和聖誕節，因應防疫新生活，飯店餐飲業紛紛推出各式外帶餐點，讓民眾不用出門也能享受大餐，新竹豐邑喜來登大飯店11月1日起到年底推出一系列「感恩聖誕火雞禮籃」外帶預購商品，並有早鳥優惠，讓民眾輕鬆帶走五星美味。

新竹喜來登表示，飯店內的「大廳酒吧」從1 1月1日起推出「豪華火雞禮籃」，內含重達5.5公斤的香料爐烤火雞，使用洋蔥、西芹等多達10種以上香草與辛料調味，搭配凱薩沙拉襯西班牙辣腸、香料培根栗子堅果餡、法國長棍、南瓜派及特製紅酒醬與蔓越莓火雞醬，一籃包辦澎派的經典美味。

為小家庭量身打造的「家庭派對禮籃」，內含1.8公斤爐烤香料十八養場雞、爐烤美式德州豬肋排、凱薩沙拉襯西班牙辣腸等。「聖誕繽紛禮籃」集結迷你薑餅屋、聖誕水果磅蛋糕、鹽之花巧克力酥餅、史多倫麵包等風味甜點與紅酒，是節慶派對裡不可或缺的美味首選。

新竹喜來登表示，民眾在11月25日前預訂，並付訂金即享9折早鳥優惠，消費滿1萬元可享主廚到府現切火雞服務，服務區域限於新竹縣市，更多活動內容請洽新竹豐邑喜來登03-620 6000轉大廳酒吧。

新竹喜來登推出多款感恩節火雞禮籃，提供創意多變的經典美味。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

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